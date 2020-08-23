"أبوظبى الإسلامى" يقفز بإجمالى المركز المالى إلى 65.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020

نجح مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر (ADIB)، على مدار السنوات الماضية فى تحقيق قفزة فى كافة المؤشرات المالية بالبنك، ليسطر تاريخاً من النجاح على خريطة البنوك الإسلامية فى مصر، خاصة فى قطاع التجزئة المصرفية التى قفزت إلى 10.5 مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضى، وخدمة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى سجلت 28.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، كما تمكن البنك من الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية بما يدعم النمو المطرد فى نشاطه. وكشفت القوائم المالية للبنك خلال النصف الأول من العام الجارى، عن تحقيقه صافى ربح بقيمة 530.57 مليون جنيه، وذلك على الرغم من أزمة «كورونا» التى عصفت بأرباح العديد من الشركات خلال الفترة الأخيرة، كما ارتفع عائد البنك من المرابحات والمشاركات والإيرادات المشابهة إلى 3.53 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 3.31 مليار جنيه فى النصف المقارن من 2019.

محمد على يقفز بمؤشرات البنك منذ توليه مقعد القيادة فى 2017.. و107% معدل نمو الودائع خلال 3 سنوات.. والقروض تقفز إلى 37.1 مليار جنيه

ونجح مصرف أبوظبى الإسلامى بقيادة محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، الذى تولى رئاسته فى أواخر عام 2017، فى الارتقاء بكافة المؤشرات المالية منذ توليه القيادة، وذلك من خلال السياسة الرشيدة التى يتبعها، حيث قفزت محفظة تمويلات وتسهيلات العملاء بنحو 126.2% خلال الثلاثة أعوام الأخيرة لتصل إلى 37.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 16.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017. كما ارتفعت محفظة الودائع بالبنك بنسبة 107% خلال آخر 3 سنوات، لتسجل 53.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى، مقابل 26 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، كما نما إجمالى أصول البنك بنحو 82.6%، ليصل إلى 65.26 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 35.73 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.

وعلى مستوى القطاعات، نجح مصرف أبوظبى الإسلامى تحت قيادة محمد على فى الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 10.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 4.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 وبنسبة نمو تبلغ 144% خلال 3 أعوام. ويسعى البنك إلى تنفيذ استراتيجية داعمة تتضمن الاستثمار فى تجديد وتحديث شبكة فروع البنك والبنية التحتية، والموارد البشرية واستحداث منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تمكن «على» من تسوية وسداد الضرائب عن عائد أذون وسندات الخزانة فى 2018 عن السنوات المالية من 2009 وحتى 2017، والتى وصلت إلى 994 مليون جنيه، بالإضافة إلى تميز البنك وريادته فى مجال المسئولية المجتمعية، حيث نتج عن هذه الإصلاحات والتغييرات التى قام بها البنك حصوله على العديد من الجوائز العالمية، أبرزها أفضل مؤسسة مالية إسلامية فى مصر لعام 2019، من مجلة «جلوبال فاينانس».

ولأول مرة فى تاريخ البنك، تمكن من أن يُتوج بجائزة المبتكرين فى التمويل الإسلامى فى مصر من مجلة «جلوبال فاينانس»، فضلاً عن اقتناصه جائزة أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد فى مصر من مجلة «بانكر ميدل إيست»، وجائزة البنك الإسلامى لعام 2019 فى مصر من مجلة «ذا بانكر»، والبنك الأسرع نمواً للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر 2019 من مجلة «جلوبال بانكينج آند فاينانس»، وأفضل بنك إسلامى للتجزئة المصرفية فى مصر من مجلة «إنترناشونال فاينانس»، وهو ما يؤكد حفاظ البنك على نجاحاته خلال الأعوام الماضية.