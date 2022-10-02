معلومات الوزراء: «التكنولوجيا المالية» الأكثر ازدهارا منذ جائحة كورونا

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من مجلة «رؤى تكنولوجية» وهي مجلة ربع سنوية، تناقش قضايا وموضوعات استراتيجية في ساحة التكنولوجيا وانعكاساتها على الواقع العملي، وتطبيقاتها المحتملة في القطاعات الحكومية المختلفة، إضافة إلى عرض لوجهة نظر الخبراء في هذه الموضوعات محل النقاش، والاستفادة من خبراتهم في المجالات ذات الصلة.

تقييم الوضع الحالي للتكنولوجيا الرقمية

وتهدف المجلة إلى دعم صانعي القرار بعرض تقييم للوضع الحالي، وطرح رؤى مستقبلية لأوجه الاستفادة من التقنيات بتقديم توصيات وحلول عملية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، وفي إطار التحول العالمي تجاه الثورة الصناعية الرابعة، وتتميز المجلة بطريقة عرض مختلفة تعتمد على تقنية الواقع المعزز Augmented Reality لتوفير بُعد آخر من المعرفة والمعلومات بخصوص الموضوعات التقنية والتكنولوجية التي تم تناولها.

واستعرض العدد موضوع الاقتصاد الرقمي، حيث أوضح مفهومه الذي عرّفته الموسوعة السياسية بأنّه «التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات من جهة، والاقتصاد الوطني والدولي من جهة أخرى، وبذلك يحقق الشفافية ويتيح لجميع المؤشرات الاقتصادية أن تساند جميع القرارات الاقتصادية والمالية والتجارية للدولة المعنية خلال مدة زمنية محددة»، وفي دراسة لصندوق النقد الدولي عن «منصات التجارة على الإنترنت وعلاقتها بالاقتصاد الرقمي» تم تعريفه على أنّه «جميع أجزاء الاقتصاد التي تستغل التغير التكنولوجي الذي يؤدي إلى تحويل الأسواق ونماذج الأعمال والعمليات اليومية».

خصائص الاقتصاد الرقمي

واستعرض العدد خصائص الاقتصاد الرقمي، ومنها إتاحة أكبر حجم ممكن من المعلومات للمستخدمين، ما يعطي حرية كبرى في الاختيار للوصول إلى الأفضل، وتوفير أكبر قدر من الوقت في تنفيذ المهام، وانخفاض التكاليف، من خلال إدارة معظم الأعمال عبر الإنترنت وتوفير استئجار المباني والعقارات، والسماح للفرد بإضفاء رغبته بشكل أكبر حيث يستطيع تصميم المنتج (خدمة / سلعة) حسب طلبه، وتوفير العديد من الخدمات الجديدة دون الحاجة إلى وجود المستفيد من الخدمة بذاته، من خلال استخدام التطبيقات على الإنترنت في مختلف المجالات، وإنشاء قاعدة بيانات ضخمة تفيد الحكومات والمجتمع المدني وتمكنهم من إدارة العديد من القطاعات وفتح رؤى جديدة في مواجهة التحديات المختلفة.

مميزات الاقتصاد الرقمي

كما تناول العدد مميزات الاقتصاد الرقمي، التي تمثلت في زيادة الفرص أمام دول العالم النامي لنمو اقتصادي أكبر وأسرع، ويمنح الاقتصاد الرقمي مجالا أكبر للأشخاص الذين يعملون من المنزل ولديهم مرونة كبرى في ساعات عملهم، إضافة إلى تقليل الازدحام المروري والتلوث.

عيوب الاقتصاد الرقمي

وأشار العدد إلى عيوب الاقتصاد الرقمي، وأهمها، زيادة قدرات الشركات والمؤسسات القوية تكنولوجيًا على احتكار المنتجات (سلع / خدمات)، وفقدان التفاعل المادي مع الغير، ما يؤثر على طبيعة المجتمعات، وتحول استخدام التكنولوجيا الطبيعي إلى إدمان بسبب إغراق الأفراد في عدد هائل من المعلومات، وضياع الخصوصية؛ حيث تجمع الشركات والمؤسسات العديد من بيانات المستخدمين بما يسمح لها باستغلالها في أغراض سياسية، وغياب أهمية قوانين العمل، حيث خلق الاقتصاد الرقمي اتجاهًا نحو استخدام العاملين لحسابهم الخاص، ومن ثم لا يتمتعون بالحماية بموجب نصوص قوانين العمل، وتهديد استخدام الذكاء الاصطناعي للعديد من الوظائف وتغيير أنماط الأنشطة الخدمية والتجارية.

واشتمل العدد على مقارنة بين الاقتصاد التقليدي والرقمي، حيث أوضحت مؤشرات المقارنة، أنّ التطور الهائل في وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، أدى إلى وجود نمط أعمال جديد ومختلف، وأصبحت المعاملات على مستويات عديدة تختلف في التطبيق عما هو متعارف عليه، وبالتالي التعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والبيع الإلكتروني والعملات المشفرة والتطبيقات والتمويل الإلكتروني وغيرها من التطبيقات، كل ذلك أدى بالضرورة إلى تغير المفهوم التقليدي.

كما تناول العدد أطر تشريع الاقتصاد الرقمي من خلال مناقشة، الجوانب القانونية للاقتصاد الرقمي، والتنظيم القانوني لجوانب الاقتصاد الرقمي على المستوى الدولي، والتنظيم القانوني الدولي للبلوك تشين Block Chain، والتنظيم القانوني الدولي للعقود الذكية Smart Contracts، والتنظيم القانوني لجوانب الاقتصاد الرقمي على المستوى المحلي.

تطبيقات الاقتصاد الرقمي على الأرض

واستعرض العدد تطبيقات الاقتصاد القومي على أرض الواقع، وهي «التجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والإعلان عبر الانترنت، والحوسبة السحابية، والعملات الافتراضية»، وناقش كذلك تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الرقمي، والتي كان لها تأثير إيجابي وعززت نموه؛ حيث بدأت جميع البلدان -تقريبًا- في التوجه نحو رقمنة السلع والخدمات والمعاملات التجارية؛ للتعامل مع التباعد والعزلة.

وسلّط العدد الضوء على القطاعات التي أسهمت بشكل رئيسي في نمو الاقتصاد الرقمي المصري، وتوفير إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات للأفراد خلال فترة الإغلاق، إضافة إلى استعراض أهم المبادرات والمشروعات وأكثرها ظهورًا منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن، حيث يعد قطاع التكنولوجيا المالية الأكثر ازدهارًا في مصر منذ بداية ظهور الجائحة، وأصبحت مصر رائدةً في المجال بين دول الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، بسبب تطوير التكنولوجيا وتوفير الدولة البيئة الداعمة لتقدمها، وفيما يخص الأعمال المصرفية أطلق البنك المركزي المصري عددا من القرارات تهدف إلى تخفيف وقع الآثار السلبية للجائحة على القطاع المصرفي، حيث تنوعت بين تيسير التعاملات البنكية الرقمية، والمعاملات المالية، والمدفوعات الإلكترونية، وعقد اجتماعات مجالس إدارات البنوك عن بعد.

رقمنة الأعمال وزيادة المشروعات والاستثمار

كما سلّط العدد الضوء على التوجه العالمي نحو رقمنة الأعمال وزيادة المشروعات والاستثمار من خلال استعراض أبرز التجارب الدولية كتجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد موطنا لشركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة عالميًا، وتجربة الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد رقمي في العالم وتتصدر العالم من حيث قيمة العديد من التطبيقات الرقمية بما في ذلك التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، وتجربة المملكة المتحدة التي تتبنى استراتيجية مفادها «مساعدة الشركات الموجودة في المملكة على الابتكار باستخدام التكنولوجيا الجديدة»، إضافة إلى تجارب دول إستونيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

واشتمل العدد على مجموعة من التوصيات، أبرزها، وضع خيارات سياسات متعددة لدعم التحول الرقمي لنماذج الأعمال، وتطوير السياسات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية والابتكار القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز استخدام التقنيات الرقمية داخل المجتمع، وإصدار قانون بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، ومراعاة الخصوصية والشفافية وحقوق الإنسان والأمن والسلامة عند أخذ البيانات وتداولها، ودعم ريادة الأعمال وسد الفجوة بين الشركات الكبيرة والقطاعات الخاصة والمشروعات الصغيرة وإعطاء فرصة متكافئة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وزيادة الإنتاجية.

وتضمّن العدد توصيات تحتاجها الدول لتحقيق إمكاناتها الرقمية المنشودة، بناءً على التجارب الدولية التي تم الإشارة إليها، ومن أبرز تلك التوصيات، تطوير استراتيجية رقمية نشطة، وسد الفجوات الرقمية، وتوفير البنية التحتية الرقمية، والاستثمار في موارد تنافسية جديدة، وإعطاء الأولوية لريادة الأعمال والابتكار.

كما قدّم العدد مجموعة من المقترحات مثل، التفكير بشكل استراتيجي في معالجة السياسات والحواجز الإدارية التي تعوق التدفقات العالمية، والاستثمار في رأس المال البشري، وبناء البنية التحتية اللازمة، وحماية خصوصية البيانات مع الحفاظ على الإنترنت المفتوح، وجعل الأمن السيبراني أولوية قصوى.