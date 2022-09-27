«معلومات الوزراء»: 2022 عام الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافيك جديدًا يتناول تحول مصر لأهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، ووصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة يوليو/مارس 2021/2022 إلى 7.3 مليار دولار بزيادة 53.5%.

3.3 مليار دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

وتعد مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للصناديق السيادية العربية، في مقدمتها الاستثمارات السعودية، والإماراتية، ضمن الاستثمارات الخليجية في مصر بوجه عام، ووصلت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الجاري إلى 3.3 مليار دولار موزعة على القطاعات المختلفة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والسياحة والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي.

4.4 مليار دولار استثمارات في الطاقة المتجددة

كما تعد مصر من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، إذ وصلت إلى 4.4 مليار دولار «طاقة الرياح والطاقة الشمسية» ضمن الاستراتيجية الوطنية للاعتماد على الطاقة النظيفة، وكان من أبرز تلك الشركات أكوا باور، تحالف سيمنس – جاميسا ومصدر وآميا باور وغيرها من الشركات الأخرى.

كما تشق مصر طريقها للتحول لمركز إقليمي لتجارة الطاقة الخضراء بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، إذ قامت بتوقيع 15 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، أبرز تلك المشروعات: مذكرة تفاهم مع رينيو باور الهندية باستثمارات 8 مليارات دولار ومذكرة تفاهم مع سكاتك النرويجية باستثمارات 5 مليارات دولار ومذكرة تفاهم مع شركتي زيرو ويست وإي دي إف رينيوابلز، باستثمارات 3 مليارات دولار.