وفاة والد الفنانة المغربية سناء موزيان: أسألكم الدعاء

توفي والد الفنانة المغربية سناء موزيان، وذلك حسب ما أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون كشف تفاصيل الجنازة وموعد العزاء، حيث اكتفت بنشر صورة لها بصحبة والدها وهى في طفولتها، طالبة من جمهورها ومتابعيها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

توفي والدها بعد صراع مع المرض

وقالت سناء موزيان، في كلمات الدعاء التي نشرتها لوالدها المتوفى، أن يكون مرضه وكل الآلام التي شعر بها في ميزان حسناته وكفارة لجميع ذنوبه، وتمنت من جمهورها الدعاء لوالدها الراحل وقراءة الفاتحة له.

توفيت والدة سناء موزيان في 2018

ويأتي رحيل والد سناء موزيان، بعد 4 أعوام، من وفاة والدتها التي غادرت الدنيا في ديسمبر عام 2018 بعد صراع مع المرض داخل إحدى المستشفيات في لندن، وتم الصلاة على جثمانها هناك، حسب ما أعلنت وقتها عبر حسابها على «فيس بوك».