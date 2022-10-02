بدء فعاليات المنتدى الدولي الخامس حول التغيرات المناخية لجامعة الأزهر

انطلقت فعاليات المنتدى الدولي الخامس تحت عنوان «دور المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية» بمركز الأزهر للمؤتمرات، وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و عدد من عمداء الكليات وووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تعاون بين جامعة الأزهر و«التضامن»

وتنظم جامعة الأزهر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد النوعي للمناخ ومبادرة سفراء المناخ المنتدى الدولي الخامس «تعزيز قدرات المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية» برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

مؤتمر «COP27»

وينعقد المنتدى الخامس لجامعة الأزهر، قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر العالمي «COP27» المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، ويأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في دعم جهود الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.