رئيس جامعة الأزهر لطلاب «أصول الدين»: تسلحوا بالعزيمة لتحصيل العلم

أجرى الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية في كلية أصول الدين، يرافقة الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 م.

رئيس جامعة الأزهر: «أصول الدين» قدمت الكثير من علماء الإسلام

ورحب داود، بالطلاب الجدد بكلية أصول الدين، مشيراً إلى أنهم ينتسبون إلى أعرق كلية بجامعة الأزهر الشريف، والتي قدمت الكثير من علماء الحديث والتفسير وانتفع بهم الإسلام.

وطالب رئيس جامعة الأزهر، الطلاب المستجدين بأن يتفرغوا إلى طلب العلم، وأن يكونوا على قدر الرسالة، متابعا: الفرق بين الطالب المجتهد والراسب، لا يكمن في العقل وإنما الاختلاف في العزيمة.

رافق رئيس جامعة الأزهر، خلال جولته في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، والدكتور عبد الحي عزب، رئيس الجامعة الأسبق.