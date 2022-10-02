«معلومات الوزراء»: «السيادي» يدرس الاستثمار في 7 قطاعات بـ140 مليار جنيه

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافيك جديد تناول دور صندوق مصر السيادي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

«الصندوق السيادي» يدرس الاستثمار في 44 مشروعا

وذكر «معلومات الوزراء» في الإنفوجراف، أنّ الصندوق السيادي وقّع 10 اتفاقات ملزمة لمشروعات وقّعها الصندوق خلال 2021 بإجمالي استثمارات 25.5 مليار جنيه، إضافة إلى 44 مشروعًا تجري دراستها باستثمارات متوقعة 140 مليار جنيه في 7 قطاعات مختلفة.

4 صناديق فرعية

وتأسس الصندوق السيادي المصري عام 2018؛ بهدف جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة.

ويضم الصندوق 4 صناديق فرعية وهي: صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.