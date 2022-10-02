لجنة العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن قائمة جديدة اليوم وغدا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، عن الاستعداد لخروج مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي والتعبير، اليوم وغدًا.

وقال المحامي، طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّ لجنة العفو تُجري إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف، ولا ينتمون لجماعات إرهابية خلال اليوم وغداً.

دمج العناصر المُفرج عنها

وتابع: «تأتي هذه الإجراءات استكمالًا للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها انفراجة ملموسة في هذا الملف، وتؤكد اللجنة استمرار عملها خلال الفترة المقبلة في احتواء ودمج العناصر المُفرج عنها طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة».

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي: «وفي هذا السياق تُجدد اللجنة شكرها لرئيس الجمهورية والنائب العام ، و وزير الداخلية على جهودهم الحثيثة والمُقدرة لإنجاح عمل اللجنة، كما تؤكد اللجنة تطلعها للمزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة».