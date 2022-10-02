«الأسقفية» تستكمل مبادرتها «معا من أجل مصر الخضراء» في المنيا وبورسعيد

استكملت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر فعاليات مبادرة «معاً من أجل مصر الخضراء» لتوعية الشباب بالتغيرات المناخية ومخاطرها من خلال الأنشطة والورش العملية للشباب من المسلمين والمسيحيين في المنيا وبورسعيد وذلك بالشراكة مع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

زراعة أشجار بمنطقة النهضة

من جهته، أكّد رامز بخيت منسق مبادرة «معاً من أجل مصر الخضراء» أنَّ شباب بورسعيد واصلوا العمل في المبادرة حيث انتهوا من زراعة أشجار بمنطقة النهضة وشارع أوجين

واستكمل شباب المنيا ورشة عمل لإعادة تدوير الورق بأقل الإمكانيات لتوفير المال، إضافة لورشة عمل للتوعية بأهمية الزراعة ودورها في التغيير الإيجابي للمناخ وكيفية زراعة بعض البذور، كما انتهى المشاركون الشباب من تشجير مدرسة حكومية بالمنطقة.

انطلاق أول فاعلية في للمبادرة بالمنيا

يشار إلى أنَّ الفعالية الأولى في تلك المبادرة انطلقت بمحافظة المنيا بورشة عمل للتوعية بالتغيرات المناخية وأسبابها ودور الشباب فى إيجاد حلول إيجابية بإمكانيات بسيطة للحفاظ على البيئة، إذ تمت مناقشة مشروعات متعددة تستهدف الحفاظ على المجتمع الأخضر مثل زراعة الأشجار وركوب الدراجات وتدوير المخلفات لإنتاج الغاز.

كان دكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قد أكّد من قبل إنَّ الكنيسة تدرك جيدًا دورها كمؤسسة دينية تعمل في خدمة المجتمع ومن ثم تطلق تلك المبادرات بالشراكة مع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم على أن تستمر المبادرات البيئية لمدة 6 أشهر.