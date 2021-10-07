رئيس أساقفة كانتربري يصل القاهرة لحضور حفل تدشين إقليم الإسكندرية

وصل جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث كان في استقباله دكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك ضمن برنامج مكثف لويلبي بمصر يدشن فيه إقليمًا جديدًا للكنيسة الأسقفية يحمل اسم إقليم الإسكندرية.

دير الأنبا أول محطات رئيس أساقفة كانتربري

من جانبه أكد رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، في بيان له، اليوم، على أن ويلبي بدأ رحلته لمصر بزيارة دير الأنبا مقار القبطي بوادي النطرون، وذلك لقضاء وقت للصلاة والتأمل هناك.

وأشار فوزي إلى أن الكنيسة الأسقفية بمصر كثفت استعداداتها لاستقبال حفل التدشين الذي وصفه بالتاريخي، مساء غد الجمعة، على أن يسبق ذلك مؤتمرًا صحفيًا يجيب فيه عن أسئلة الصحافة المحلية والعالمية، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

احتفال الكنيسة الأسقفية بحفل تدشين إقليم الإسكندرية

يذكر أن الاحتفال سيقام بحضور رئيس أساقفة كانتربري وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة، وذلك لتدشين الحدث التاريخي الذي يعزز مكانة مصر بين أشقائها الأفارقة حيث يشرف الإقليم الجديد للكنيسة على 10 دول إفريقية هي مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال وترأسه مصر حاليًا.