رامي إمام يروج لفيلم «فضل ونعمة» قبل 3 أيام من عرضه

روج المخرج رامي إمام، لفيلمه الجديد «فضل ونعمة»، المقرر عرضه خلال أيام في دور العرض، ونشر مجموعة صور من كواليس العمل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلق رامي على الصور: «أهم حاجة في العملية السرية، وإن شاء الله باقي 3 أيام على عرض الفيلم في مصر، وقريبا في الدول العربية وأمريكا وكندا».

فيلم فضل ونعمة

فيلم «فضل ونعمة»، بطولة هند صبري وماجد الكدواني، محمود حافظ ومحمد ممدوح وياسمينا العبد، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

تدور أحداث فيلم فضل ونعمة في إطار كوميدي حول صاحب مطعم يحمل اسم «فضل»، وزوجته تدعى «نعمة»، يتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما وتتخلل الأحداث مواقف كوميدية.

البوستر الدعائي لفيلم فضل ونعمة

وظهر الثنائي هند صبري وماجد الكدواني على البوستر الدعائي بشكل كوميدي، إذ ارتدى كل منهما بيجامة.