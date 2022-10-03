رسومات «مصطفى» تبهر أهالي سوهاج: «نفسي أوصل للعالمية»

قبل 12 عامًا، ظهرت ملامح تنم على موهبة «مصطفى» الذي يقيم بإحدى قرى مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حيث قام بعمل رسومات أدهشت كل من رآها، خاصة أنه ليس من خريجي إحدى كليات الفنون الجميلة.

بـ«قلم رصاص» قام «مصطفى» بعمل رسومات على أورق بيضاء، تحوي بداخلها مشاهد طبيعية من الزراعات والحدائق العامة والجبال، ونهر النيل، ويقوم أيضا برسم شخصيات مصرية وعالمية «بحاول أقدم رسمة للناس تحبها وتعجب بيها علشان كده بقيت أرسم المناظر الطبيعية» بحسب حديث «مصطفى» لـ«الوطن».

كلمات وإشادات كثيرة من أساتذته

ولقي «مصطفى» كلمات وإشادات كثيرة من قبل مدرسيه وأساتذته عبر مراحل تعليمه المختلفة، وكان هذا الأمر له الدافع الأكبر لتميز ونجاحه واستكمال مشواره وهوايته «كان المدرسين بيحبوا يشوفوا رسمي من صغري وبيعجبوا بيه وده خلى عندي دافع إني أرسم واحترف الرسمة أكثر».

رسومات لأشجار ونهر النيل وشخصيات عامة

ويعد أبرز الرسومات التي قام «مصطفى» برسمها، كانت رسومات «فنانين، ورسومات طبيعية لأشجار وشخصيات عامة ورسومات معبرة عن واقعنا، وصور تحكي عن التنمر والحزن والبكاء والفرح».

نظم ورش لتعليم قواعد الرسم المبسطة والأولية

لم يتوقف «ابن سوهاج» بعد إيجادته الرسم بل أصبح يعمل على تعليم أصدقائه وقام بعمل عدة ورش لتعليم قواعد الرسم المبسطة والأولية، والتي تضع أي محب وهاو على بداية الطريق، كما يأمل «مصطفى» أن يكون هناك دورات احترافية من قبل وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياصة والجامعة، لمواكبة كل ما هو جديد في عالم الرسم، قائلا: «نفسي يكون فيه دورات علشان الرسامين في مصر يكونوا محترفين ويوصلوا للعالمية».