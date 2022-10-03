الرئيس السيسي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأنه في إطار إحتفالات مصـر والقـوات المسلحة بالذكرى الـ ٤٩ لانتصارات أكتوبر المجيـدة قام صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر ، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري عريق وفاءاً لشهداء مصر الأبرار … ثم قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته ، كما صافح عدداً من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة … ثم توجه الرئيس إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة حيث قام بوضع أكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة