السيسي للوفد الاقتصادي الكويتي: مصر بها فرص استثمارية واعدة بمعنى الكلمة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفدًا اقتصاديًا كويتيًا من رموز مجتمع الأعمال للدولة الكويتية برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، معبرًا عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين البلدين.

الرئيس يرحب بالوفد الكويتي

ووجّه الرئيس السيسي حديثه للوفد الاقتصادي الكويتي: «أهلا وسهلا بكم في بلدكم مصر، سعداء بوجودكم في بلدكم ومتشرفين بكم، وبنرحب بكم، طبعا عارفين العلاقة الطيبة جدًا بين مصر والشقيقة الكويت على المستويين الشعبي والحكومي، ده تاريخ ودي علاقة إحنا نسعد ونتشرف ونفخر بها»، موضحًا أن مصر بها فرص استثمارية جيدة للغاية: «بذلنا جهد خلال السنوات الماضية عشان وإحنا بنتكلم عن استثمار حقيقي نبقى جاهزين كدولة لهذا الاستثمار سواء كان مستثمر أو شركات عاوزه تشتغل أيضًا، وكان مهم أوي نجهز الدولة المصرية لذلك».

وأضاف «السيسي»: «الفرص الاستثمارية موجودة، بتكلم عن 104 ملايين نسمة كتعداد للشعب المصري، ونزيد كل سنة 2.5 مليون نسمة تقريبا، ولنا اتفاقية تجارة حرة مع الدول سواء الأوروبية أو حتى منطقتنا العربية ودي فرصة لنفاذ المنتجات التي تصنع في مصر إلى هذه الأسواق».

السيسي: البنية التشريعية الموجودة في مصر حاسمة وحاكمة

وتابع رئيس الجمهورية: «البنية التشريعية الموجودة حاسمة وحاكمة وهناك إرادة حقيقية لدولة تحمي وتحافظ على استثمارات كل المستثمرين»، وعن الرخصة الذهبية للمستثمرين قال: «النهاردة الرخصة الذهبية بنقول ده عشان يبقى واضح بالنسبة لكم، إحنا بنشيل أي حاجة بتعمل عرقلة وتضيع أمن المستثمر، أو أي شيء بياخد وقت طويل، الناس بتسأل البنية الأساسية جاهزة ولا لا، عاوز أقولهم نحن لدينا بنية أساسية متطورة في الدولة بكل ما تحمله هذه الكلمة، خلال 8 سنوات عملنا إعادة تأهيل لقدراتنا في تطوير البنية الأساسية للدولة حتى تستطيع أن تكون أرضية حقيقية لأي استثمار أو تنمية في مصر، أي تنمية لا بد أن يكون فيها طاقة وكهرباء والغاز بأي كميات، كل القطاعات متاحة، فضلًا عن مشروعات الموانئ عشان تلاقي موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط وتقدر تخرج بها المنتجات».