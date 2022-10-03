ننشر الأسماء والحالة الصحية لمصابي حادث طريق جنيفة بالسويس

أفاد مصدر طبي في مستشفى السويس العام، أنّ الحالات التي استقبلتها المستشفى من حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق جنيفة في محافظة السويس، تتراوح بين كسور مختلفة وجروح، لافتًا إلى أنهم تعاملوا مع جميع الحالات بإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتسكين كل مصاب وفقًا لحالته الصحية.

3 مصابين من أسرة واحدة ووفاة الأب

وقال المصدر إنّ قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 3 مصابين من أسرة واحدة مقيمين في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية وهم «أحمد محمد سليمان، 16عام، ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وصفاء السعيد رزق، 42 عام، وإصابتها عبارة عن خلع بالكتف الأيمن، وعمر محمد سليمان، 8 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات».

وأضاف المصدر أنّ رب الأسرة ويدعى محمد سليمان عبدالله، والبالغ من العمر 43 سنة، وصل إلى المستشفى جثة هامدة.

تفاصيل الحادث

وشهد طريق جنيفة بالسويس، اليوم الأثنين، حادث انقلاب سيارة ملاكي في الكيلو 5 اتجاه القاهرة، وتلقى مرفق الإسعاف بمحافظة السويس بلاغاً من قائدي السيارات على الطريق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن وجود 3 مصابين من أسرة واحدة ووفاة الأب.