 مصرع شخص وإصابة زوجته وأولاده في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالسويس

لقي أب مصرعه وأصيبت زوجته وولديه، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي، بطريق جنيفة بالسويس، وتم نقل المصابين لقسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج، ونقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، تلقى بلاغاً من قائدي السيارات على طريق جنيفة بمحافظة السويس، يفيد بوقوع حادث انقلاب لإحدى السيارات الملاكي بطريق جنيفة، وأسفر ذلك عن وجود إصابات بين راكبي السيارة.

وتوجهت 4 سيارت إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة المبدئية، إصابة 3 ووفاة شخص من مستقلي السيارة الملاكي، وتم إجراء التأمين الطبي اللازم للمصابين بموقع الحادث، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفى لثلاجة حفظ الموتى، وتوجهت قوة من إدارة تأمين الطرق إلى موقع الحادث.

ومن جانبه أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أنه بعد استقبال المصابين تم إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة للوقوف على حالة كل منهم الصحية.