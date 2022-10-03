بعد 3 سنوات.. خالد عجاج يعود للساحة بأغنية سنجل جديدة

يعود الفنان خالد عجاج للغناء من جديد بعد فترة غياب بأغنية سنجل جديدة انتهى من تسجيلها خلال الفترة الماضية.

أغنية خالد عجاج الجديدة من كلمات رنا طارق

أوضح الموزع أسامة عبدالهادي لـ«الوطن»، أن الأغنية الجديدة من ألحان رنا طارق، وكلمات محمود شوقي، ويجري إطلاقها عبر صفحات خالد عجاج الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان خالد عجاج، طرح في 2019، آخر أغنياته بعنوان «صاروخ»، التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها ولم يطرح أغاني منذ 3 سنوات.

تفاصيل أغنية صاروخ

وتحدث «عجاج» عن الأغنية وقت طرحها خلال ندوة «الوطن»، قائلا: «كان لابد أن تكون أغنيتي التي أعود بها لجمهوري تحمل اسما يلفت النظر، ويحدث جدلاً في الشارع، وللعلم الأغنية في بداية العمل عليها لم يكن اسمها صاروخ، ولكن خلال جلسة العمل الأخيرة عليها مع مهندس الصوت أمير محروس الذي يعد واحدا من منتجيها، اختار اسم صاروخ».

وأضاف: «وقال لي إزاي تكون كلمات الأغنية تتضمن كلمة صاروخ ولا نختارها اسما للأغنية، وفي النهاية اتفقنا جميعا على الاسم، ولم أقصد من تلك الكلمة ما يضرني، بالعكس هدفي هو تحقيق النجاح ولفت أنظار الجميع إلى عودتي للغناء، بأغنية مبهجة وسريعة ومختلفة عن كل ما قدمته من قبل».

يذكر أن آخر ألبومات خالد عجاج، كان «بنت الحتة» الذي طرحه عام 2011، وتضمن في ذلك الوقت 11 أغنية.