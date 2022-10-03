حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. اعرف ما قاله الشعراوي «فيديو»

يتجدد الحديث عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي رغم تأكيد دار الإفتاء مشروعية الاحتفال بإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستعرض التقرير التالي مما ذكره الشيخ محمد متولي الشعراوي عن موضوع الاحتفال والفرح بمولد النبي.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

بخصوص حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في فيديو له: فما أفرحنا بيوم الميلاد، وحق لنا أن نفرح به، لأنه اليوم الذي ينسب إليه خير الإسلام كله، بعثا لرسوله الرحمة الخاتم، وإيذانا للدعوة في أذن جبابرة العرب وهجرة إلى الأنصار، كل ذلك حسنة من حسنات يوم الميلاد، وليست هذه هي كل الحسنات، وإنما حسناته في كل فعل خير يفعله الإنسان المؤمن، والإنسان المؤمن هو الذي يفرح هذا الفرح، لكن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من فرح المؤمنين به، لأن فرح المؤمنين به انقسم الإنسان عنده، فمن كفر بالله كره هذا اليوم وكره كل آثاره، واقتصر حب اليوم على من آمن بالله وآمن برسوله في صدق البلاغ عنه.

الشيخ الشعراوي يتحدث عن الاحتفال بالمولد النبوي

واستمرارا للحديث عن موضوع حكم الاحتفال بالمولد النبوي، قال الشيخ الشعراوي في فيديو آخر: إذا كنا نحتفل الليلة بميلاد خير الخلف فإننا نحتفل به في إطار قول الله وذكرهم بأيام الله، وأيام الله إما أن تكون نصرا لدينه وخذلانا لأعدائه ولكن الأيام ظرف للأحداث، فاليوم يشرف بالحدث الذي يقع فيه، وإذا كان رسول الله هو الخاتم ولا معقب بعده على منهج من مناهج السماء فإننا نعتبر البعثة يوما، والهجرة يوما، والنصر في كل غزوة يوما، لكن هذه الأيام كلها فرع عن يوم الميلاد، إذا يوم الميلاد هو الأصل الأصيل الذي تتفرع عنه سائر الأيام التي نذكر الناس بها والحق سبحانه وتعالى حينما يرسل رسله إنما يرسلهم لسداد حركة الحياة.

وتابع الشيخ الشعراوي: رسول الله كان مخلوقا على أن يكون رسولا وسيرته هي التي تؤكد صدق رسالته فآمن به من آمن قبل أن يأتي بآية واحدة من القرآن.