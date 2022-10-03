رجل أعمال: مدخرات المصريين في الخارج وصلت لـ142 مليار جنيه «عاوزين نستثمر»

قال الدكتور حسن محمود الجراحي، رجل أعمال مصري مقيم في المملكة العربية السعودية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذل جهدا كبيرا في إزالة المعوقات أمام المستثمرين وخاصة المصريين في الخارج من خلال الوزيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مضيفا أنه التقى بها وعرض المشكلات التى تواجه المصريين في السعودية وبعد أسبوع جرى حلها، وكان أبرزها مشاكل استثمارية منذ عام 2018.

إقامة صرح صناعي ينتج المنتجات التي تستوردها مصر

وأوضح «الجراحي» في مداخلة عبر الـ«فيديو كونفرانس» لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه تسلم قطعة أرض في بورسعيد لإقامة صرح صناعي ينتج المنتجات التي تستوردها مصر من الخارج، لافتا إلى أن مدخرات المصريين في الخارج تقترب من 142 مليار دولار، وجميعهم يتمنوا أن يحولوا أموالهم لاستثمارات مصرية تنتج وتبدع من خلال وجود قنوات تواصل آمنة.

إجراءات الاستثمار في مصر

وأشار الدكتور حسن محمود الجراحي، إلى أن مبادرة الرئيس السيسي لإزالة المعوقات أمام استثمارات المصريين بإشراف من رئيس الوزراء جعلت الأجهزة الحكومية تعمل على تسريع معدل إنجاز إجراءات الاستثمار في مصر، وهو مايطلبه أي مستثمر، موضحا أن وزارة الهجرة بدأت التواصل مع المصريين في الخارج بشكل فوري للوصول إلى أكبر عدد من المصريين القادرين على الاستثمار في مصر.

بدائل المواد المستوردة

وأكد رجل الأعمال المصري، أن المصريين في الخارج قادرين على حل المشكلات التي تقع في مصر من خلال خبراتهم الفنية والتكنولوجية ورؤوس أموالهم الكبيرة، موضحا أن الصناعة هي الحل للحد من الاستيراد وتقليل الطلب على العملات الأجنبية ورفع قيمة العملة الوطنية، وعن مشروعه أوضح أنه سينتج الكروت الذكية والأوراق الطبية والنماذج البنكية الإلكترونية ونماذج التتبع الإلكترونية.