خطوات استخراج شهادة المواليد لأبناء المصريين بالخارج

يحرص المصريون المقيمون خارج البلاد لظروف العمل أو غيرها، على استخراج شهادة مواليد لأطفالهم عند الولادة خارج البلاد، حتى ينالوا الجنسية المصرية بالتبعية من آبائهم، لذلك فيجب اتباع الخطوات القانونية، حتى تتمكن أسرة الطفل المولود خارج البلاد، من استخراج الوثيقة له في مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

خطوات استخراج شهادة مواليد لأبناء المصريين خارج البلاد

- تقديم أصل شهادة المواليد الأجنبية مصدق عليها من السفارة المصرية خارج البلاد بالدولة المولود فيها الطفل.

- التوجه إلى مبنى القنصلية المصرية في الدولة المقيم بها الطفل وأسرته.

- شراء استمارة ساقط قيد مواليد من القنصلية المصرية في الدولة المقيم فيها.

- تقديم 2 صورة ضوئية من جواز سفر الأب والأم.

- تقديم 2 صورة ضوئية من الإقامة بشرط إضافة المولود على الإقامة.

- تقديم صورة ضوئية من شهادة الميلاد المحلية المؤقتة، ومصدَّقة من وزارة خارجية الدولة التي تمت فيها الولادة.

- تقديم 2 صورة شخصية للمولود.

- تقديم وثيقة الزواج.

- تقديم الأوراق للموظف المختص ومتابعة الإجراءات.

- سداد الرسوم الخاصة باستخراج شهادة المواليد

- استلام الشهادة في الموعد المحدد مع القنصلية.

استخراج شهادة المواليد من مصلحة الأحوال المدنية في مصر

ثانيا: في حالة استخراج شهادة المواليد من مصلحة الأحوال المدنية في مصر، طلب القيد شخصيا أو أي من أسرته حتى الدرجة الثانية لأصحاب القيد شخصيًا، وكذلك من يحمل توكيلًا خاصًّا بالتعامل مع الأحوال المدنية.

شراء النموذج 26 من الأحوال المدنية، واستيفاء البيانات وإرفاق أصل شهادة الميلاد الأجنبية المترجمة والمصدّق عليها من السفارة المصرية بالخارج أو الخارجية المصرية، مع وثيقة زواج والد الطفل، بالإضافة إلى تقديم مستند يفيد التمتع بالجنسية المصرية للطرف المصري، مثل بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر سارٍ، وإثبات الشخصية للطرف الأجنبي.

- تقديم الطلب للموظف المختص، وسداد الرسوم المقررة.