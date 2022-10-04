«الإفتاء» تطلق «لتسكنوا إليها»: التشارك بين الزوجين أكبر عوامل نجاح الحياة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، إطلاق حملة «لتسكنوا إليها من أجل حياة سعيدة» عبر منصاتها المختلفة بداية من أكتوبر الحالي، حيث تساهم الحملة في تأسيس أسرة مصرية متماسكة وأكثر استقرارًا، بجانب معالجة الخلافات داخل الأسرة، ومن ثَمَّ الحد من انتشار نِسَب الطلاق في المجتمع بمعالجة أسباب الظاهرة وآثارها السلبية.

التشارك بين الزوجين

وذكرت دار الإفتاء، أنّ التشارك بين الزوجين من أكبر عوامل نجاح الحياة بينهما، بأن يؤدي كل منهما مسؤوليته تجاه الأسرة، فمتى كان ذلك نعمت الأسرة بالراحة والسكينة والاستقرار.

مفهوم الحوار بين الزوجين

وأوضحت دار الإفتاء، أنّ القرآن الكريم أسّس مفهوم الحوار في سورة المجادلة من خلال آية عظيمة في قوله تعالى: «والله يسمع تحاوركما»، وهي قصة السيدة خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن صامت، فيما وقع بينهما من ظِهار، فذهبت تشتكي ما لقيت من زوجها من إساءة في المعاملة إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فظلت تشكو، حتى نزلت آيات سورة المُجادِلة، السورة التي قد تمر علينا دون أن ننتبه إلى حقيقة أنّ الله سبحانه وتعالى قد أقر مبدأ الحوار، خاصة في أمر يتعلق بالزوجة والزوج أي الأسرة في قرآن يُتلى إلى يوم القيامة.

وتابعت: «اليوم نحن نرى الكثير من الزيجات بمجرد توقيع عقد الزواج تصبح للرجل سُلطة يمنع بها شريكة حياته من إبداء رأيها أو مشاركته اتخاذ أي قرار يتعلق بها أو الأسرة الصغيرة عامة، هذه ثقافة سائدة عند البعض، قد تفسد قيمة المودة والرحمة بين الزوجين، ولم ينتبه أحد إلى أنّ إعطاء الطرف الآخر مساحة للتعبير عن رأيه والدخول في مناقشة هو أساس الحياة الزوجية المستقرة».