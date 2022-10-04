زحام في البنوك قبل آخر أطول عطلة رسمية خلال 2022

تغلق البنوك العاملة في السوق المحلية أبوابها الخميس المقبل، بعد قرار البنك المركزي بتعطيل العمل، بمناسبة احتفالات انتصارات أكتوبر، وبذلك يكون يوم غدٍ الأربعاء، هو آخر أيام عمل البنوك في الأسبوع الجاري.

ثلاث أيام إجازة

وفق قرار «المركزي المصري» سيعطل العمل في البنوك الخميس، على أن تعاود نشاطها الأحد، بعد عطلتي الجمعة والسبت الأسبوعيتين، ليصبح بذلك إجمالي أيام عطلة البنوك ثلاث أيام، هي الأخيرة في عام 2022 بعد عطلات طويلة مماثلة، كان أطولها في عيدي الفطر والأضحى المباركين، حيث وصلت خلالهما أيام العطلة لـ9 أيام.

تعطيل العمل في الجهاز الإداري للدولة

ويوم أمس الأول، أعلن مجلس الوزراء المصري، تعطيل العمل في الجهاز الإداري للدولة يومي الخميس والسبت المقبلين، بمناسبة انتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف بأجر كامل، في المقابل أعلنت وزارة القوى العاملة، تعطيل العمل في القطاع الخاص أيضاً، أو حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، على أن يُعوض العامل بيوم آخر وبأجل كامل.

زحام متوقع بسبب المعاشات

وتوقعت مصادر مصرفية، في تصريحاتٍ لـ«الوطن» أن تشهد البنوك الـ38 العاملة في السوق المحلية، زحاماً اليوم وغد الأربعاء، قبل العطلة الرسمية المرتقبة الخميس، وقالت إن ما يزيد هذا الإقبال المتوقع من قبل العملاء، صرف المعاشات المحولة على البنوك، إلى جانب سداد الاستحقاقات الائتمانية قبل أيام العطلة الثلاث.

وكانت البورصة المصرية، أعلنت في بيان، أمس، تعليق التداول يوم الخميس القادم، بمناسبة عيد السادس من أكتوبر، على أن تعاود استئناف نشاطها يوم الأحد المقبل.