الدولار يصل أعلى مستوى منذ مايو 2020.. سعره 19.52 جنيه في البنوك

وصل مؤشر الدولار إلى حاجز 114 اليوم للمرة الأولى منذ مايو 2020، مدعومًا بخطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصارمة للقضاء على التضخم وتصاعد مخاطر حدوث ركود عالمي.

رفع سعر الفائدة

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، وتوقع أن تصل المعدلات إلى ذروتها عند 4.6% العام المقبل دون أي تخفيضات حتى عام 2024.

الجنيه الاسترليني يتراجع

استفاد الدولار أيضًا من الطلب على الملاذ الآمن حيث دفعت حالة عدم اليقين الاقتصادية العالمية المستثمرين إلى الاندفاع نحو سلامة الدولار، وارتفع إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الجنيه الاسترليني، وكشفت الإدارة الجديدة في المملكة المتحدة النقاب عن تخفيضات ضريبية تاريخية بتمويل من أكبر اقتراض حكومي منذ عام 1972.

صعد الدولار إلى أعلى مستوياته في عقدين مقابل اليورو وأعلى مستوياته في عامين مقابل اليورو.

توقعات بارتفاع الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 114.48 بنهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، على أن يتم التداول عند 118.44 في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار في البنوك

محلياً، وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى 19.52 جنيه في كل بنوك القطاع الخاص، اليوم الإثنين، وزاد قرشين في البنك المركزي المصري، بينما ظل بنكي الأهلي ومصر الأقل سعراً للبيع عند 19.50 جنيه.