كشف ومشروبات وواي فاي.. «السيد المر» طبيب الغلابة في الشرقية: بخفف آلامهم

ابتسامة لا تفارق وجه، تشع الأمل في نفوس المرضى بالشفاء قبل تناول الدواء، يحدث مرضاه بكلمات طيبة تخفف آلامهم، أنه الدكتور السيد المر استشاري أمراض الباطنة بجامعة الزقازيق، والملقب بطبيب الغلابة، هو أحد الأطباء الذين يبعثون البهجة والراحة عند التعامل معهم وتنطبق عليهم مقولة «الدنيا لسه بخير».

«لمن لا يقدر أو لا يرغب في الدفع».. مبادرة طبيب الغلابة

«لمن لا يقدر أو لا يرغب في الدفع».. لافتة تزيين جدران عيادة الدكتور السيد المر، لتشعر المريض أنه ليس في حاجة إلى المال حتى يحصل على العلاج، وفقا له: «وضعت اللافتة منذ 6 سنوات كان هدفها نقول للناس لا يشعروا بالقلق، المريض ليس مضطرا أن يكون معه مال حتي يحصل علي الكشف، ليس مضطرا للانتظار حتى تتفاقم حالته الصحية، إحنا هنا علشان نخفف آلامهم».

كانت اللافتة في البداية تحمل عبارة «من لا يقدر»، الا أنه وجدت أن تلك الكلمات قد تكون محرجة للمرضى فتم إضافة من لا يرغب: «ضيفتها علشان الناس متتحرجش».

إنترنت ومشروبات مجانا في عيادة الدكتور السيد

الكشف بالمجان ليس الخدمة الوحيدة التي يقدمها «المر»، مجانا داخل عيادته في مدينة الزقازيق فإلى جانب اللافتة الأولى توجد لافتة أخرى مدون عليها عبارات «الإنترنت والمشروبات مجانا»: «خدمات عادية جدا، فاشتراك الإنترنت ثابت يتم دفعه كل شهر، وأصبح جزء من حياة الناس وليس مجرد ترف، أما المشروبات فهي ترحيب بالمرضى وذويهم لأنهم ضيوف لدينا، وبعدين أنا أشرب وهم ميشربوش؟».

خدمة المرضى البسطاء

حاول الطبيب في كيفية خدمة البسطاء بعد تخرجه في الجامعة: «تخرجت منذ عام 1998 ورفضت فتح عيادة لسنوات طويلة بهدف التركيز على خدمة المرضى في المستشفيات، ولكن منذ سنوات قليلة قررت افتتاح عيادة لتقديم خدمات أكثر للمريض، وخاصة البسطاء».

اقتراحات كثيرة تلقاها «المر»، من زملائه في البداية بتخصيص ساعة أو ساعتين في اليوم لخدمة البسطاء أو تخصيص يوم: «قالولي خصص ساعة أو حتى يوم، لكني وجدت أن ذلك قد يشعره الناس بالإحراج، فقررت إتاحة الكشف في أي وقت للجميع من خلال إعلامهم بذلك عبر لافتة الكشف بالمجان لمن لا يرغب في الدفع».