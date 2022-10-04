انفراجه في حركة الملاحة الألمانية بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الراين

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع منسوب المياه في نهر الراين بعد هطول الأمطار الأخيرة، وعادت المياه إلى المستويات الطبيعية ما سمح لسفن الشحن بالإبحار محملة بالكامل.

عودة السفن للإبحار مرة ثانية في النهر

وقالت السلطات إن مستويات المياه المرجعية في الأجزاء الشمالية من النهر التي تعاني من المياه الضحلة عادت الآن إلى طبيعتها، بما في ذلك حول كولونيا ودويسبورغ، فيما قال أحد العاملين بالنقل البحري إنه يمكن الآن للسفن الإبحار في النهر وهي محملة بالكامل.

ونتيجة للتغيرات المناخية وتعرض أوروبا لموجة من الحرارة المرتفعة انخفضت نسبة المياه في نهر الراين إلى مستوى قياسي، ما أدى تأخر الشحن ورفع التكلفة.

عودة منسوب المياه في نهر الراين إلى طبيعتها

وخلال شهر أغسطس أبحرت 25% من السفن محملة بالبضائع، ما زاد من تكلفة نقل البضائع في ألمانيا، فيما أعرب المسؤولون عن مخاوفهم من أن ذلك قد يؤثر على النمو الاقتصادي الألماني.

وارتفع منسوب المياه في نهر الراين عن نقطة التفتيش في كاوب بالقرب من كوبلنز عند 2.51 متر اليوم، فيما تحتاج السفن المحملة بالبضائع إلى 1.5 متر فقط لكي تبحر في النهر دون وجود أي عوائق أمامها.