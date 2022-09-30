عاجل.. بوتين: أمريكا تحتل ألمانيا وكوريا وتتنصت على زعمائها

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ الولايات المتحدة استخدمت السلاح النووي مرتين وهي الوحيدة التي استخدمت هذا السلاح في العالم، وفق ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف بوتين أن واشنطن لازالت تحتل ألمانيا وكوريا وتتنصت على زعمائها، كما تدفع بعقوبات وتضغط على أوروبا للتخلي عن موارد الطاقة الروسية لتهيمن عليها، وهي التي دمرت جزء من خطوط أنابيب نورد ستريم للغاز، مشيرًا إلى أن تنفيذ عمليات تخريبية وتفجيرات في خطوط الغاز الغرب هو المستفيد منها، وهذا من ضمن الإرهاب الدولي.

بوتين جاهز لحل أزمة الطاقة والغذاء

وأشار بوتين إلي أن الغرب يريد تصنيفنا عدوا، وأوروبا لا تريد حلا عمليا لأزمة الطاقة التي تعاني منها، ونحن جاهزون للمساهمة في حل الأزمة التي نجمت عن السياسات التي اعتمدها الغرب.