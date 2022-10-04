إصابة 13 شخصا في انقلاب «ميكروباص» على طريق القاهرة- الإسماعيلية

استقبل مستشفى ابن سينا، بمدينة العاشر من رمضان، 13 مصابًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وقع على طريق القاهرة الإسماعيلية، اليوم، وأكدت التحريات الأمنية وقوع الحادث بسبب انفجار إطارات المركبة نتيجة السرعة الزائدة من قبل السائق.

ويتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف طبي، وأفادت التحريات أنّ المصابين من مدينتي فاقوس والحسينية.

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي، يفيد ورود إشارة، تؤكد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسماعيلية القاهرة بالركاب، وأُصيب 13 راكبًا، نقلوا إلى مستشفى ابن سينا بالعاشر من رمضان.

سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفعت هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى الأقرب للواقعة، لتلقي الرعاية الطبية.

قوة أمنية لمعاينة الحادث

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مديرية أمن الشرقية إلى محل الواقعة على الطريق المتجه من الإسماعيلية إلى القاهرة، لمعاينة الحادث وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة ورفع آثار الحادث.

وأوضحت التحريات التي أجراها رجال الأمن بمديرية أمن الشرقية، أنّ الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، أدت لانفجار إطارات السيارة.