مصرع طفل غرقا في ترعة السعدية بالشرقية

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة بجوار كوبري قرية السعدية التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، نتيجة لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال جثته وتحرير محضرا بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بغرق طفل في ترعة

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة التي استقبلت الاستغاثة من الأهالي بغرق طفل في قرية السعدية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة بقرية السعدية بمركز أبو حماد.

انتشال جثمان الطفل

ودفعت قوات الإنقاذ النهري بفريق إنقاذ لانتشال جثة الطفل، وتم استخراجها والتحفظ عليها في مشرحة مستشفى أبو حماد المركزي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان من قبل الطب الشرعي، وأمرت النيابة بتقرير حول أسباب الوفاة لحين التصريح بالدفن.

غرق طفل عمره 10 سنوات

وأفادت التحريات أن الطفل «عبدالناصر م. أ»، والذي يبلغ 10 سنوات، نزل إلى ترعة بالسعدية بمركز أبو حماد للسباحة إلا أنه غرق بسبب عدم إجادته للسباحة، ووصل إلى مستشفى أبو حماد المركزي جثة هامدة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.