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منى الشاذلي تفوز بجائزة دبي للإعلام.. وتشكر «المتحدة» (صور)

كتب:

ياسمين محمود
06:27 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
مني الشاذلي

مني الشاذلي

فازت الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي بجائزة دبي للإعلام، التي تعد أهم جائزة على مستوى العالم العربي، إذ يقوم بالتصويت عليها أكثر من ألف صحفي وإعلامي من مختلف الدول العربية.

منى الشاذلي تعرب عن سعادتها 

وجرى إعلان جوائز دبي للإعلام في احتفالية ضخمة نظمها نادي دبي للصحافة، وأعربت منى الشاذلي عن سعادتها بهذه الجائزة وأهدتها بدورها لكل زملائها في برنامج معكم منى الشاذلي؛ لأنهم نموذج للعمل باحترافية واحترام.

منى الشاذلي تشكر الجمهور 

كما وجهت الشكر للجمهور الذي غمرها بمحبته على حد وصفها، وأيضا وجهت الشكر للمتحدة للخدمات الإعلامية.

وعلى جانب آخر، تواصل منى الشاذلي انفراداتها الإعلامية ببرنامج معكم على فضائية cbc مع المميزين من نجوم الفن والمشاهير في مختلف المجالات بالعالم العربي.

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بقلم ياسمين محمود