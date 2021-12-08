تكلفة إطلالة ياسمين عبد العزيز في «معكم» مني الشاذلي.. رقم صادم

تحل النجمة ياسمين عبد العزيز ضيفة علي برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي علي قناة cbc، اليوم الأربعاء، في أول ظهور إعلامي لها بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي استدعت سفرها خارج مصر لتلقي العلاج، وذلك بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية بسيطة في مصر.

وحرصت ياسمين عبد العزيز علي اختيار فستان من دار أزياء Dolce Gabbana بقيمة 1950 يورو، أما الحزام الذي اختارته من الدار نفسه فبلغت قيمته 500 يورو، لتصبح القيمة الإجمالية لإطلالة ياسمين عبدالعزيز حوالي 2450 يورو.

تفاصيل استضافة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في برنامج «معكم»

وخصصت مني الشاذلي حلقتين لياسمين عبدالعزيز وزوجها النجم أحمد العوضي، حيث تروي «ياسمين»، في الحلقة الأولي تفاصيل أزمتها الصحية التي استدعت دخولها العناية المركزة، وكواليس أصعب لحظات حياتها، فيما يحل العوضي ضيفاً في الحلقة الثانية ليكشف تفاصيل جديدة عن أزمة زوجته التي أنقذتها العناية الإلهية فيها من الموت، حيث من المقرر عرض الحلقتين اليوم وغداً.

تألق ياسمين والعوضي في «اللي مالوش كبير»

وفي سياق مختلف، شهد الموسم الرمضاني الماضي تألقاً للثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي عُرض علي إحدى القنوات الفضائية، وحقق نجاحاً كبيراً بشهادة الجمهور والنقاد، نظراً لظهور ياسمين والعوضي بشخصيتين مختلفتين عن سابق أدوارهما.

وشارك في بطولة «اللي مالوش كبير»، خالد الصاوي، خالد سرحان، محمود حافظ، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، بدرية طلبة، محمود ياسين جونيور، بسنت النبراوي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين.