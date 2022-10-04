فهد الكبيسي لـ«الوطن»: فخور بتمثيل بلدي قطر أمام الرئيس السيسي

أعرب الفنان القطري فهد الكبيسي، عن سعادته البالغة لتمثيل دولته، في الندوة التثقيفية لحرب أكتوبر أمام الرئيس السيسي.

فهد الكبيسي: كل الشكر للقائمين على الحفل

وأضاف الكبيسي في تصريح خاص لـ«الوطن»: «سعيد جدًا بالمشاركة في أوبريت لمتنا في بلدي الثاني جمهورية مصر الحبيبة وتشرفت بالغناء وتمثيل بلدي قطر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل الشكر والتقدير للقائمين على الحفل على الدعوة الكريمة وكرم الضيافة والاستقبال، مع تمنياتي البالغة بالاستمرار في تقديم الحفلات وتمثيل بلدي في مثل هذه المحافل في مصر الحبيبة التي نكن لها ولقيادتها ولشعبها الكريم كل الحب والتقدير».

أوبريت لمتنا من كلمات مدحت العدل وألحان مدين

أوبريت لمتنا من كلمات الدكتور مدحت العدل وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل ومكساج مصطفى رؤوف، وشارك فيه بالغناء من مصر: الطفلة كنزي ومدحت صالح وأحمد سعد، ومن المملكة العربية السعودية بدر الشعيبي، ومن الأردن الفنانة نداء شرارة، ومن لبنان نوال الزغبي، ومن الإمارات الفنانة بلقيس، ومن المغرب الفنانة جميلة البداوي ومن قطر الفنان فهد الكبيسي ومن ليبيا الفنان حميد الشاعري ومن فلسطين الفنان محمد عساف بالتعاون مع كورال روح الشرق.

الندوة التثقيفية شارك بها عدد كبير من نجوم الفن المصري، على رأسهم أحمد حلمي وأحمد عز والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم وسميرة عبدالعزيز وأمينة خليل وكوكبة من الفنانين.