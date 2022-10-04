اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «ثمن الكرامة.. دم وحياة»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء 5 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وإليكم أبرز العناوين.

الصفحة الأولى

- السيسي في كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر: ثمن الكرامة.. دم وحياة

- الرئيس يؤدى التحية العسكرية لأبطال معركة كمين أبو عطوة «139 صاعقة»

- رجال حرب أكتوبر اتخذوا قرارات مصيرية غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية

- تحية إعزاز وتقدير للمؤسسة العسكرية الوطنية وأتشرف بأن أكون أحد أبنائها

- تحية للرئيس الشهيد «السادات» الذى اتخذ قرار الحرب والسلام وفتح آفاقا جديدة

- جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير واقع الهزيمة إلى نصر

- تغيير الواقع لن يكون بالكلمات والشعارات والأماني وإنما بالرؤية المتكاملة والتخطيط

- سنحقق معجزة العبور الآمن للجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات المصريين.. وسنتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية بالجهد والعمل

- لا نعادي أحدًا لأن العدو الحقيقي هو الفقر والجهل والتخلف

- قوى الشر تبث الحقد والكراهية في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب

- نسعى لبناء وتنمية وتعمير وتغيير حياة الناس للأفضل بعيدا عن ألاعيب السياسة

- الجيش والشرطة يقاتلان أهل الشر منذ 2011 ولو توقفنا عن التنمية لكانت العواقب صعبة

- حريصون على ألا تؤثر حرب الدولة على الإرهاب في دفع عجلة التنمية

- الحكومة: خطة من 5 محاور لمواجهة الأزمة الاقتصادية

- لجان «الحوار الوطني» تواصل اجتماعاتها السبت

- نواب وحقوقيون عن العفو الرئاسي: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع

- «الصحة»: مركز «زراعة الأعضاء» يضم 12 غرفة عمليات و300 سرير

الصفحة الثانية

- حملة «طرق أبواب» ضد كورونا بالتعاون بين «الصحة وحياة كريمة»

- فحص لـ7.3 مليون طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لحديث الوالدة

- «القوى العاملة»: اللائحة استرشاديه للعاملين بقطاع الأعمال العام

- مباحثات «مصرية- ألمانية» لتعزيز التعاون العلمي

- «الداخلية»: ضبط 75 قطعة سلاح و443 قضية مخدرات

- مصر تفوز بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن أفريقيا

- «آية» تصارع ضمور العضلات منذ 17 سنة.. «عايزة كرسي»

- محام يقبل قضايا غير القادرين مجانا.. صدقة شفائه

الصفحة الثالثة

- «الشيوخ» يبدأ «الانعقاد الثالث».. و«عبد الرازق»: ندعم الجمهورية الجديدة

- وزير الإسكان يوجه بإنهاء «المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية» بأعلى جودة

- لجنة من «الأبنية التعليمية» لمراجعة مباني المدارس حفاظًا على سلامة الطلاب

- وزير البترول يبحث مع وفد كويتي الفرص الاستثمارية في مصر

- «التضامن»: 15 ألف موظف تقدموا للعلاج من الإدمان

- تدريبات شاقة لـ«كهربا» في الأهلي.. و«علاء» يمدد للزمالك قبل المغادرة

- «محمد» يتبرع بـ60% من كبده لشقيقه: «ماقدرتش أشوفه بيتألم»

- «معكم منى الشاذلي» يفوز بجائز الإعلام المرئي فئة أفضل برنامج اجتماعي

الصفحة الرابعة

- ثمن الكرامة.. دم وحياة

- السيسي في «ذكرى النصر»: مصر تعبر نحو «الجمهورية الجديدة» لتصبح دولة حديثة ومتطورة ينعم فيها المواطن بـ«معيشة كريمة»

- الرئيس: نتائج «طيبة جدًا جدًا» للحرب على الإرهاب.. والظروف صعبة لكننا قادرون على تجاوزها بفضل الله.. و«بكرة تشوفوا»

- قوى شر بداخلها حقد وكراهية تسعى لنشر الشائعات لاغتيال معنويات المواطن.. لكن المصري أقوى من الأكاذيب ويميز بقلبه السليم وعقله الواعي الحقيقة

- التحديات والعدائيات «سنة من سنن الله» ونحاول قدر استطاعتنا تجاوزها بجهد صادق والعمل المخلص من أجل وطننا الغالي

- لا أستعدى أحدا.. لكن العدو الحقيقي هو الفقر والجهل والتخلف.. وكما قال «عمر»: «لو كان الفقر رجلا لقتلته»

- مصر دفعت الثمن «كبير أوي» لحربها ضد الإرهاب ..والدولة تعمل بأقصى طاقة ممكنة .. ولم تتوقف التنمية بدعوى أننا «نحارب»

- ترقية قائدي القوات البحرية والجوية إلى رتبة فريق

- كمين «أبو عطوة» في فيلم وثائقي: «أبطال من دهب»

الصفحة الخامسة

- برلمانيون عن «مصري»: مشروع يحافظ على الهوية.. ويخلد البطولة الحقيقية

- نواب لـ«الوطن»: المشروع هدية القوات المسلحة للشعب في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وخطوة مهمة لتعزيز الوعي والمواطنة

- خبراء: تحية السيسي العسكرية لأبطال أكتوبر تحمل دلالات كثيرة وتقديرا للنصر

- رياضيون في موقع البطولة: الفيلم الوثائقي والعرض أمام الرئيس فخر بما قدمناه وحافز لجهد أكبر

الصفحة السادسة

- «مصري».. مشروع «الشئون المعنوية» بالتعاون مع «المتحدة»: أول توثيق حي لبطولات المصريين

- أحمد عز: مشروع وطني وخطوة مهمة لكل الأجيال

- أحمد فؤاد سليم: يعرف الأجيال الجديدة ببطولاتنا.. وإرادة الشعب المصري تهزم الصعاب

- كمال أبورية: أشعر بأنني جندي في أرض المعركة.. وهو مشروع لإنقاذ الشباب ثقافيا

- محمود قاسم: خدمة وتوعية الأجيال واجب

- «آمال»: يجب أن يواكب الأجيال الجديدة والعصر الحديث

- لم شمل العرب في ذكرى النصر بـ «لمتنا»

- «المتحدة» مستمرة في خوض معركة الوعي بمشروعات وحملات مدروسة

الصفحة السابعة

- الحكومة: خطة من 5 محاور لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

- تمكين القطاع الخاص.. ويشمل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة.. وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول.. وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي.. وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركته

- دعم وتوطين الصناعات وزيادة الصادرات من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وحوافز للقطاعات المستهدفة.. والتوسع في إنشاء المجمعات وتوطين صناعة السيارات

- خفض الدين العام ويتضمن تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة التنمية والتوجه نحو ترشيد استخدامات النقد الأجنبي لدى جميع مؤسسات الد تنشيط البورصة وتعزيز الطروحات الحكومية يستهدف الوصول برأس املال السوقي إلى 6.1 تريليون جنيه في 2026

- توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية يستهدف الفئات الأكثر احتياجيه

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «تأملات النبي وأحزانه»

- مقال لـ عماد فؤاد تحت عنوان «خالد محيى الدين وستة رؤساء (3)»

الصفحة الثامنة والأخيرة

- على أعتاب قرية «القفاصين»: أحلام معلقة على «سعف النخل»

- بالزي الفرعوني ..«روز ومريم» في استقبال ضيوف قمة المناخ

- رحلات «إيمان»: سفر ويوجا و«سبا» وركوب «عجل» .. للسيدات فقط

- «فضل ونعمة» يفجر مواهب «هند والكدواني» في «الراب»