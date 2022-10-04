المئات يقدمون العزاء في المفقودين الثلاثة بمطروح.. ضلوا طريقهم أثناء رحلة صيد

أدى المئات من أهالي محافظتي مطروح والإسكندرية والمحافظات الأخرى العزاء في الشباب الـ3 الذين لقوا مصرعهم في الصحراء الغربية خلال رحلة صيد للطيور، بعدما ضلوا طريقهم في الصحراء جنوب مدينة الحمام بمطروح وسط الرمال في عمق الصحراء لمسافة تقارب 200 كيلو متر.

وفاة 3 شباب في مطروح

كانت عائلة مطير من «قبائل مطروح - أولاد علي» فقدوا 3 شباب في مقتبل العمر وهم «رمضان بوحتيتة أبومطير، 28 سنة، ونجله وشاهين 10 سنوات، ومساعد بوحتيتة أبومطير، 19 سنة».

وتوجه عدد من أهالي 8 مدن في محافظة مطروح إلى عائلة المتوفين الثلاثة في مسقط رأسهم بمدينة برج العرب في الإسكندرية، من مدن السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح ورأس الحكمة والعلمين والحمام، وأدوا العزاء لذويهم وأقاربهم، معبرين عن حزنهم ومواساتهم لهم، وذلك في أول أيام العزاء بعد دفنهم في مقابر برج العرب عقب نقل جثامينهم من الصحراء.

الصبر والاحتساب والأجر عند الله

وأكد الشيخ فرج العبد من عواقل قبائل أولاد علي في محافظة مطروح، خلال كلمته أثناء أداء العزاء، أن هذا مقدر ومكتوب عند الله، الوفاة وكل ما حدث، قبل أن يولد الإنسان بعشرات السنين، ولا بد وأن نصبر ونحتسب والأجر عند الله تعالى.

تكاتف أهالي مطروح

وكشف حادث وفاة 3 شباب في مطروح مدى التكاتف والتلاحم بين جميع أهالي مطروح بعيدا عن العنصرية، ووقف الجميع على قلب رجل واحد أثناء البحث عنهم لعدة أيام متواصلة، حتى عثروا عليهم في اليوم الخامس لفقدانهم بعد خروجهم في رحلة صيد، بحسب ما أكده عيسى أبوشيتة، شيخ قبيلة عميرة بمطروح.