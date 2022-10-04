«زراعة الشرقية»: 6750 جنيها سعر طن الأرز الشعير

أكد المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، أن المحافظة أعدت 25 موقعا لتجميع محصول الأرز من المزارعين، وحددت سعر طن الأرز الشعير «الحبة الرفيعة» بـ6600 جنيه، مضافا إليه قيمة الحافز، بينما سعر طن الأرز الشعير «الحبة العريضة» بالحافز بسعر 6850 جنيها، مشيرا إلى حصيلة توريد الأرز بلغت 10 أطنان منذ بدء موسم حصاد الأرز أول سبتمبر الماضي.

6750 جنيها سعر طن الأرز الشعير

وقال «طه» في تصريحات لـ«الوطن»، إن سعر طن الأرز الشعير في الشرقية يتراوح ما بين 6500 إلى 6750 جنيها للنوعين الحبة الرفيعة والعريضة، بالإضافة إلى 100 جنيه حافز لكل طن يتم توريده إلى مواقع التجميع بالمحافظة.

مهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة

226 فدانا مساحة الأرز المزروعة

وأشار إلى المساحة المنزرعة بمحصول الأرز في محافظة الشرقية التي تبلغ نحو 226 ألفا و92 فدانا، بواقع 34 ألفا من أراضي أرز الجفاف، و138 ألف فدان من أراضي التربة الزراعية العامة «الطبيعية»، بينما بلغ عدد الأفدنة المنزرعة بمحصول الأرز من أراضي الملوحة نحو 48 ألف فدان.

إنتاجية الفدان تصل إلى 4 أطنان

وقال مدير «زراعة الشرقية»، إن إنتاجية الفدان تتراوح ما بين 2 إلى 3 أطنان، وفي حالة الإنتاجية الغزيرة للفدان يصل إلى 4 أطنان أرز، وحقق مركز ههيا أعلى إنتاجية في 30 فدانا، إذ بلغت الحصيلة للفدان 4 أطنان، موضحا أن وزير التموين ألزم المزارعين بتوريد طن أرز على كل فدان يزرعونه من المحصول.

مواقع تجميع الأرز

ولفت «طه» إلى عدد المواقع التي حددتها المحافظة لتجميع الأرز والتي بلغت 25 موقعا في المحافظة، بواقع 8 شون تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و12 شونة تابعة للبنك الزراعي، فضلا عن 5 شون تابعة لشركة مضارب الشرقية بسعة تخزينية تصل 129 ألفا و682 طنا من محصول الأرز.