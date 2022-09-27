تراجع جديد في سعر أرز الشعير بكفر الشيخ.. الطن يسجل 8600 جنيه

تراجع سعر طن أرز الشعير اليوم الثلاثاء 100 جنيه، ليسجل 8600 جنيه، وذلك بعد أن سجل سعر طن أرز الشعير مع بداية موسم الحصاد نحو 11 ألفًا و300 جنيه، وسط تراجع كبير مع بداية موسم الحصاد منذ 35 يومًا، بالحقول المزروعة في محافظة كفر الشيخ.

استمرار موسم الحصاد

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية، في تصريح لـ"الوطن"، أن طن أرز الشعير سجل اليوم الثلاثاء 8600 جنيه، مشيراً إلى أن موسم الحصاد بقرى ومراكز الإقليم ما زال مستمرًا حتى منتصف أكتوبر المقبل أي على مدار نحو 3 أسابيع من الآن.

حصاد نحو 173 ألف فدان

وأشار "الرفاعي" إلى أن المساحة الحالية المتبقية التي يجرى حصادها بحقول المحافظة تقدر بنحو 173 ألف فدان أرز شعير من أصناف الأرز عريض الحبة من أنواع 101 و102، وكذلك حصاد الأرز رفيع الحبة، الذي سجل سعر الطن منه 8500 جنيه خلال عمليات البيع اليوم من قبل المزارعين للتجار بالسوق الحرة.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ تأتي كثالث محافظات الجمهورية من حيث إنتاج محصول الأرز، وبلغت المساحة المزروعة على مستوى المحافظة هذا العام 274 ألف فدان، سواء من الأرز عريض الحبة أو رفيع الحبة.