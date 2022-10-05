جريمة الخصوص.. تفاصيل مقتل 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

كانت الساعة تشير عقاربها إلى الثامنة من مساء أول أمس الأحد، عندما نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، التي انتهت بمقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين بجروح خطيرة في الجسد، جرى نقل المصابين لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، وجثامين الضحايا إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط أطراف المشاجرة.

بلاغ بالواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الدمرداش بالقاهرة، باستقبال 2 مصابين في حالات خطيرة وتم وضعهما في الرعاية المركزة و3 جثث وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع مشاجرة بين أحد الضحايا والمصابين استعملوا فيها الأسلحة البيضاء بسبب الخلاف على الجيرة وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

شاهد عيان يروي تفاصيل ما حدث

«الوطن» تواصلت مع أحد شهود العيان المتواجدين لحظة نشوب المشاجرة، حيث روى أن الخلاف بدأ بين أسرتين في شارع 8 بمدينة الخصوص في عقار واحدة، الأسرة الأولى من مدينة السلام، والثانية من عزبة أبو حشيش بمنطقة حدائق القبة، نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت بالتعدي بالضرب على كل منهما الآخر بسبب خناقة السيدات مع بعضهن البعض، فقام أحدهم بمهاتفة بأقاربها بمدينة السلام والثانية بأقاربها بعزبة أبو حشيش الذين حضروا بالأسلحة البيضاء والنارية سقط خلالها الشاب الأول يدعى «فتحي» ابن عم الجارة الأولى عندما تلقى طعنة في الصدر أنهت حياته عندما تدخل لفض المشاجرة.

ويضيف :« أشقاء المجني عليه أصابهم حالة من الذهول عندما رأوا شقيقهم جثة هامدة غارقة في دمائه، فقاموا بالاعتداء على الجناة وهم 4 أشخاص اثنين منهم انتهت حياتهما متأثرين بإصابتهما، والاثنين الآخرين، في حالة حرجة بمستشفى المطرية وتم وضعهما في الرعاية المركزة، وتم القبض على عدد من طرفي المشاجرة»، لافتًا إلى أن الأمر الذي وصل هذا الأمر بسبب خناقة السيدات أزواجهم.

العقوبة القانونية

وعن الموقف القانوني في هذه الواقعة، يقول محمد أحمد المحامي والخبير القانوني، إن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهمين، بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

ويضيف في حديثه لـ«الوطن»، أن المتهمين المضبوطين حازو أسلحة بدون ترخيص، ومن المتوقع أن تكون عقوبتهم السجن المشدد، وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه وفقا لمواد قانون العقوبات في حال حيازة الأسلحة المششخنة، مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.