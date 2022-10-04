مأساة شيماء «أم البنات».. سقط عليها ونش وهي راجعة بأطفالها من المدرسة

مع بداية أول يوم دراسي جديد والجميع في حالة من السرور، لم يكن البعض يتخيل في منطقة ميت نما التابعة لمنطقة شبرا الخيمة، أن يتحول الفرح إلى حزن حينما قررت «شيماء» الزوجة الثلاثينية، أن تخرج من منزلها متجهة إلى إحدى المدارس القريبة من منزلها لتستقبل أولادها أثناء خروجهم من مدرستهم بعد نهاية يوم دراسي، كأنه اللقاء والوداع الأخير ولم تعلم انها تفارق الحياة بطريق مأساوية.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب

اللحظات الأخيرة في حياة «أم البنات» بخطوة تسبق الأخرى، تسير الأم برفقة أطفالها وهما يتناقشن حول ما حدث في اليوم الدراسي وإذ بونش مبانٍ يسقط من أعلى أحد العقارات التي كانت تسير الأم برفقة أولادها من أسفله عليها، ما أدى إلى مصرعها في الحال، وجرى نقلها للمستشفى المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

حلة الونش تسببت في ارتجاج في المخ

هرول الجميع نحو جثة الأم وهي مسجاة على الأرض غارقة في دمائها، والأطفال لم يكن يصدقوا ما حدث من هول المشهد، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب المركزي:« وقت الواقعة كانت أحد العمال في العقار تحت الإنشاء بيعملوا على صعود مواد البناء، وحلة الونش فور سقوطها تسببت في ارتجاج في المخ، وأولادها لم يصيبهم شيء، وكأنها أقدار الله حضرت لها، السيدة تدعي «شيماء صبحي» تبلغ من العمر 35 عامًا وعندما حضرت الأجهزة الأمنية تم التحفظ على العمال والمعدات التي تسببت في وفاة السيدة»، هكذا أوضح «مصطفى صيام» جار المتوفاة في حديثه لـ«الوطن».

وأضاف جار المتوفاة، أن السيدة متزوجة ولديها 3 بنات، كان الجميع يشهد لها بالإحترام والأخلاق، وكانت تعمل في مجال الملابس الجاهزة (مصانع)، وتم تشييع جثمانها في مقابر عائلتها، وطالب لم من معاقبة أصحاب المعدات لأنهم أهمالوا في ربط سلاسل (حلة الونش).

بلاغ بالواقعة

كانت الساعة تتجه عقاربها إلي الواحدة من ظهر أول أمس الأحد، حينما ورد لقسم مركز شرطة قليوب ومعاونة الرائد محمود سرور والرائد عمرو رضوان معاوني رئيس المباحث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع ربة منزل، أثناء رجوعها بأطفالها من المدرسة إثر سقوط ونش مبانٍ بإحدى العمارات من الدور الثامن بشارع المدارس بمنطقة ميت نما، وطلبت جهات التحقيق، تقرير الطب الشرعي حول الواقعة، وسبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وصرحت بدفن الجثة وذلك بعد توقيع الكشف الطبي.