مدبولي يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بمناسبة ذكرى المولد النبوي

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة.

و قدَّم رئيس الوزراء، في برقية بهذه المناسبة، أخلص التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، للرئيس السيسي، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن تعود تلك المناسبة وقد تحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وأن ينعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء.

نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة

وقال مدبولي، في برقيته: «إننا ونحن نستقبل هذه المناسبة العطرة، نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام».

مدبولي يهنئ الطيب بذكرى المولد النبوي

كما بعث مدبولي برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، معربًا مدبولي عن أخلص التهاني القلبية، وأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بتلك المناسبة الجليلة، داعيًا الله عز وجل أن يُعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والرخاء.