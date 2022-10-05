طقوس موسم المولد النبوي الشريف في سوهاج.. «اوعى ماتجبش العروسة»

امتلأت شوارع محافظة سوهاج، بمظاهر وروحانيات المولد النبوي الشريف حيث يحل موعد المولد النبوي يوم السبت المقبل الموافق 8 أكتوبر، فملأت حلاوة المولد المحال وأقيمت لها الشوادر الخاصة، وكذلك عروسة المولد والحصان بألوانها الزاهية، وصدعت أصوات المديح بالمصطفى عليه السلام بكل أرجاء الشوارع، فالجميع يعيش روحانيات المولد النبوي، ويستعدون لطقوسه التي اعتادوا عليها منذ سنوات.

يشتهر المولد النبوي بسوهاج بشراء حلاوة المولد وتهاديها، خاصة للمخطوبين والمتزوجين فيما يعرف «بموسم المولد»

موسم المولد النبوى للمتزوجات بسوهاج

المولد يعني الحلاوة والموسم، بتلك الكلمات بدأت ابتسام صادق من سوهاج حديثها لـ«الوطن» تصف عادات موسم المولد بسوهاج، وقالت إن «موسم المولد والعروسة والحلاوة ده عادة بتزود المحبة بين الأهل نادرا ما تلاقي بيت بيشتري حلاوة ليه، الكل بيشتري ويهادي وبرجع له حلاوة المولد هدية، كل واحدة متزوجة ليها موسم عند بيت أهلها سواء كان الأب أو الأشقاء وبيكون لحمة وفاكهة وخضار وحلاوة المولد وعروسة ليها وأولادها لو ولد حصان ولو بنت عروسة».

وأضافت أن الموسم بيرفع رأس الواحدة مع زوجها وأهله.

بالخطبة عروسة المولد على العريس

بينما أوضحت مها علي، من مدينة سوهاج، أن أهم ما تنتظره من خطيبها بموسم المولد، العروسة، حيث تهدي للمخطوبة عروسة ترتدي فستان ملون وليس أبيض، مؤكدة ان أول سؤال تتلقاه للمخطوبة كن صديقاتها واقاربها جابلك عروسة لونها إيه وشكلها إيه؟

فيظل الخطيب طوال فترة الخطبة يحضر موسم المولد لخطيبته، بينما بعد الزواج يحضر الموسم اهل الفتاة لها.

العروسة تبدأ بـ50 جنيها والإقبال على الألوان

وعن الإقبال على شراء حلاوة المولد والعروسة قال علاء محمدتاجر ان الموسم هذا العام ممتاز ولاقي إقبالا كبير حيث نفذت طلبية الحلاوة التي تأتي من محافظة المنيا خلال يومين فقط ليجددها بأخرى مؤكدا أن الطلب اكثر على العرائس البلاستيكية التي تغني فيفضلها أهالي مراكز سوهاج كهدايا بالخطبة، مضيفاتبقي مشكلة لو ما اخدش العروسة بتيجي أمهات كتير واولادهم لشراء عروسة المولد لخطيبة أبنها، وعادة بتختار الأم لون غير الأبيض قائلة للفرح.

وعن أسعار حلاوة المولد قال تبدأ من 40 جنيها بينما تبدأ أسعار العرائس من 50 جنيها.