ضحية إبراهيم الخياط تروي تفاصيل الجريمة: «حاول قطع عنقي بعد بتر يدي»

روت ضحية عنف جريمة كفر البطيخ في دمياط تفاصيل نجاتها من الموت بأعجوبة هي وابنها بسبب سرعة تدخل جيرانها الذين منعوا المتهم من ضرب ابنها بالساطور لافتة إلى أنها احتضنت ابنها وتلقى ضربة في أصابع يده اليمني في مشهد دموي مرعب أصاب أهالي كفر البطيخ بحالة من الهلع.

إبراهيم الخياط والساطور

بثبات وهدوء شديد حكت «ميرفت»، تفاصيل اعتداء إبراهيم الخياط الوحشي عليها أمام النيابة العامة بعد استقرار حالتها الصحية داخل المستشفى: «المتهم أول ما شافني ارتميت على ابني عشان احميه منه وامنعه من قتله قالي هاقطع رقبتك وضربني بالساطور ولما تلقيت الضربة بيدي الشمال قطع كف يدي»، مشيرة إلى أن المتهم وجه ضربات قاتلة أيضًا لابنها في ظهره تم تقطيبها بـ 42 غرزة، وقطع أصابع يده أيضًا وأصاب المجني عليه في الوجه بإصابات بالغة ولا يزال يرقد داخل غرفة الرعاية المركزة جراء تلك الإصابات.

ميرفت تكشف سبب جريمة إبراهيم الخياط

«أنا في حالي أنا وولادي وبنتقي شره رغم مضايقاته واعتدائه علينا بالشتائم كتير»، بتلك الكلمات واصلت «ميرفت»، شرح تفاصيل جريمة المتهم لافتة إلى أنها في حالة ذهول من إصراره على قتلها هي وابنها بهذه الطريقة المروعة وأن الموقف الذي حدث بينهما كان من سنوات عندما اشترت قطعة أرض ملاصقة لمنزلها من أجل توسعته، وكان المتهم ينوي شراء الأرض لكن صاحب الأرض رفض لأن العرف والقانون يعطي الحق للمجني عليها في شراء الأرض فهي ملاصقة لمنزلها.

ضحية إبراهيم الخياط: تعرضت لمضايقاته على مدار 5 سنوات

وأشارت إلى أنه اعتاد على مضايقتها وأسرتها على مدار 5 سنوات وترفض الاحتكاك به أو التجاوب معه لأنها مشغولة بتربية أبنائها وتعليمهم حتى فوجئت عصر يوم الأربعاء الماضي بالمتهم يتربص بابنها محمد شبانة ويضربه بالساطور وعندما شاهدته أسرعت واحتضنت ابنها ونالت عدة طعنات كانت كفيلة بإزهاق روحها لكنها لم تترد في الدفاع عن ابنها.

إحالة إبراهيم الخياط للجنايات

كان النائب العام أحال المتهم إبراهيم الخياط إلى محكمة الجنايات بعد ساعات من التحقيق معه بتهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والشروع في قتل المجني عليهما وترويعهما وإلحاق الأذى بهما، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم عقب الحادث.