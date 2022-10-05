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تحرير 2000 مخالفة «الملصق الإلكتروني» ورفع 60 سيارة ودراجة متروكة بالشوارع

ضبط 1194 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

كتب:

محمد بركات
11:54 ص | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
كمين أمني

كمين أمني

أعلنت الإدارة العامة للمرور تحرير 2197 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفع 60 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 1194 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

حملات أمنية لرصد المخالفات

وتواصل أجهزة الأمن في المرور حملاتها في الشوارع والميادين لرصد المخالفات وسحب الكثافات المرورية بسبب المدارس والجامعات التي بدأت منذ الأسبوع الجاري 

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