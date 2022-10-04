نقطة تمركز بمدخل الهانوفيل بالإسكندرية لتسيير المرور وإزالة الإشغالات

أعلن حي العجمي، تثبيت نقطة تمركز بميدان مدخل الهانوفيل الرئيسي في حي العجمي، لإزالة الإشغالات وضمان عدم عودتها لتسهيل الحركة المرورية، وتخفيف الضغط على المنطقة بالكامل، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بوضع حلول لمنع التكدس المروري بالهانوفيل.

تعديل حركة المرور في الهانوفيل

ووفقا لبيان محافظة الإسكندرية، عبر صفحتها على فيس بوك، بدأ تنفيذ توصيات بتعديل حركة المرور، بحيث يبدأ القادم من شارع الهانوفيل ويرغب في الدخول إلى الشارع مرة أخرى، الدوران من نهاية الشارع من مكان التمثال بدلا من المسار الإجباري السابق، الذي كان يلزم القادم من شارع الهانوفيل بالدخول في طريق (الإسكندرية - مطروح)، ثم الدوران والرجوع منه إلى شارع الهانوفيل، ما كان يتسبب في أزمة كبيرة.