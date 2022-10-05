إحالة 8 معلمين إلى الشؤون القانونية بسبب الدروس الخصوصية في السويس

أحال الدكتور ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، 8 مدرسين من التخصصات المختلفة إلى الشؤون القانونية، بسبب إعطاء دروس خصوصية بأماكن مختلفة من أحياء السويس.

وأكد عمارة، خلال بيان، اليوم أن ثمانية من معلمي المراحل الدراسية المختلفة، تم إحالتهم إلى جهات التحقيق بسبب ضبطهم أثناء إعطاء دروس خصوصية.

واوضح وكيل وزارة التربية التعليم بالسويس، أن ضبط المدرسين جاء من خلال الحملات التي كلف بها محافظ السويس، رؤساء الأحياء والتهرب الضريبي وعددا من الأجهزة التنفيذية والرقابية، لتطبيق القانون والحفاظ على المال العام.

عمارة: كافة القوانين حظرت الدروس الخصوصية

وأشار عمارة، إلى أن تعليمات محافظ السويس «جائت صريحة وواضحة بشأن محاسبة كل من يخرج عن مقتضيات الواجب الوظيفي بما في ذلك الدروس الخصوصية، والتي منعتها وحظرتها كافة القوانين المنظمة للعملية التعليمية بداية من قانون التعليم 154 لسنة 2007 والقانون 81 لسنة 2016 ولائحتهم التنفيذية، كذلك العديد من القرارات الوزارية التي تعرضت لهذا الشأن».

نتعامل مع المخالفات بحزم

ولفت إلى أنه منذ انطلاق العام الدراسي يتم التعامل مع جميع المخالفات بحزم، سواء بالنسبة للطلاب أو المدرسين، حيث تم فصل طالب لخروجه عن السلوك وإحالة مدير مدرسة للتحقيق بسبب استخدامه العنف.