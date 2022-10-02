محافظ السويس في أول يوم دراسي: مكتبي مفتوح 24 ساعة أمام أولياء الأمور

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أن مكتبه مفتوح أمام أولياء الأمور، على مدار اليوم، وعند وجود أي شكوى، ولم تقم مديرية التربية والتعليم بحلها والتفاعل معها، «سوف يقدرنا الله على تذليل كل العقبات لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب».

افتتاح مدرستين في السويس

وكان المحافظ تزامناً مع احتفالات محافظة السويس بذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة في 1973، افتتح مدرستي نجيب محفوظ بحي عتاقة، والشهيد نقيب محمد عمرو الطاهر بحي السويس للتعليم الأساسي، اليوم الأحد، في أول أيام العام الدراسي الجديد يرافقه الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة.

وبدأ المحافظ بافتتاح مدرسة نجيب محفوظ للتعليم الأساسي بمدينة السلام 2 بحي عتاقة، وتتضمن مراحل رياض أطفال وابتدائي وإعدادي لاستيعاب الزيادة السكانية بالمنطقة.

كما افتتح محافظ السويس أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدرسة الشهيد محمد عمرو الطاهر للتعليم الأساسي «مدرسة الحرية الإعدادية بنات سابقا» بمنطقة زرب بحي السويس بعد إحلال المبنى القديم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدرسة لتصل إلى 22 فصلا وتحتوي على 3 مراحل رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وذلك بحضور القيادات التنفيذية والتعليمية وأسرة الشهيد البطل النقيب محمد عمرو الطاهر.

رافق المحافظ في جولته الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء نير حمدي نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس والمهندس علي الحراني مديرفرع هيئة الأبنية التعليمية والدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس والدكتور محمود عبد النبي مدير عام فرع التأمين الصحي وقيادات التربية والتعليم والقيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء.