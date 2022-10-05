بعد وفاة طفلتين بالإسكندرية.. «مضادات حيوية» تسبب الوفاة لحظيا احذرها

سبب مصرع طفلتين الإسكندرية «ايمان محمد 7 سنوات، سجدة محمد 5 سنوات»، ألما شديدا لأسرتهما بشكل خاص والمواطنين المتفاعلين بشكل عام، كونهما رحلتا عن عالمنا نتيجة حقنة مضاد حيوي بديلة، تبعها حساسية ووفاة لحظية.

قصة الطفلتين التي تصدرت الحديث خلال الساعات القليلة الماضية، تبعها علامات استفهام من أولياء الأمور، حول صحة أخذ أطفالهم للمضادات الحيوية المناسبة لهم، الأمر الذي يتبعه إدراك تام لهذه الأمور.

مضادات حيوية تسبب حساسية ووفاة

تواصلت «الوطن»، مع الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم الإكلينيكية ومدير مركز السموم السابق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، لتفسير واقعة طفلتي مينا البصل، والوقوف على معرفة كيفية التعامل مع المضادات الحيوية بشكل سليم، التي أكدت تلك النصائح:

- هناك بعض البدائل في المضادات الحيوية، يجب إجراء اختبار حساسية قبل إعطائها، وهي مواد «يونيكتام»، والمادة الأم لها «كيفالوسبورين» أو ما تعرف أيضا بمسمى «حقن سيفترياكسون- Ceftriaxone»، إذ إن منها ينتج حالة حساسية ويترتب عليها الوفاة في لحظتها.

- الالتزام بما أقره الطبيب وفي حال عدم وجوده يجب استشارته مرة أخرى تليفونيا عن الدواء البديل.

- مهما كان العامل تحصل على خبرات من تواجده في الصيدليات فهذا لا يؤهله لإعطاء بديل أو إعطاء أدوية للمرضى بالتحديد في الأمور الخطرة.

توصيات عند أخذ الأدوية المسببة للحساسية

وأكدت «غانم»، على عدة توصيات عند أخذ الأدوية المسببة للحساسية والتي تصيب الصغار والكبار، ومنهم أدوية عدة قد يختلف تأثيرها من شخص لآخر، لذا فيجب التعامل وفقا لتلك التوصيات التي أقرتها وزارة الصحة، وهي كالتالي:

- يجب الامتناع بشكل كامل عن التعرض (مثلا تناول غذاء، تناول دواء) لمادة لديك حساسية أو رد فعل تحسسي تجاهها ولمواد مشابهة.

- يجب الفحص بحرص ملصقات وقوائم المحتويات لكل مكونات الغذاء أو الأدوية والامتناع من تناول أغذية بدون علامات.

- يجب حمل حقنة أدرينالين تلقائية بشكل دائم والاهتمام في تجديد وصفة طبية عند انتهاء صلاحيتها.

- يجب تدريب طواقم تعليمية في الحضانات والمدارس بشأن تشخيص علامات رد فعل تحسسي واستخدام حقنة أدرينالين في حالة الطوارئ.

- يجب الحرص على متابعة طبيب متخصص للحساسية يتضمن ملاءمة خطة عمل شخصية لوقت الطوارئ وممارسة استخدام حقنة دمية.

- يفضل التزود في سوار تحذير طبي الذي يشير إلى المادة الحساسة لذلك.