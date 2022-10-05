انهيار والدة طفلتي الإسكندرية بعد دفنهما: «نور عيني ماتوا بهدوم المدرسة»

«سرقوا بناتي من حضني، خطفوهم مني، وماتوا بهدوم المدرسة» كلمات خرجت ببطء من والدة طفلتي مينا البصل بالإسكندرية، عقب دفنهما منذ قليل، ولم تفارق الدموع عينيها على رحيلهما نتيجة حقنة دواء خاطئة سببت لهم حساسية ثم الوفاة.

وقالت والدة طفلتي الإسكندرية لـ «الوطن»، عقب دفنهما: «قلبي واجعني.. خدوا مني نور عيني»، لافتة إلى أن شقيقهما «فارس» الذي يكبرهما يبحث عنهما ولا نستطيع قول شيء له.

الأم المكلومة لم تستطع شرح ما حدث لأحد خلال الجنازة، كل ما فعلته رفعت يديها وعينيها إلى السماء: «الصبر من عندك يارب».

وحتى وصولها إلى منزلها، لم يكن على لسانها سوى جملة واحدة: «عيالي كانوا 3 بقوا واحد، أخدوا مني نور عيني»، فيما كان مرافقوها يلقون اللوم على العاملة في الصيدلية التي تسببت في هذا المشهد الحزين ووفاة الطفلتين.

مصرع طفلتي الإسكندرية

يذكر أن الطفلتين أصيبا بدور برد وسخونية، وفقا للتحقيقات، واتجهت والدتهما بهما إلى طبيب ليكتب لهما مضادا حيويا، وتوجهت إلى صيدلية من أجل حقن صغيرتيها بالحقن المدونة في «روشتة الطبيب» إلا أن العاملة التي كانت تقف في الصيدلية وفرت لهما البديل فتركتها لتبحث عن الدواء ثم عادت لها مجددا في ظل عدم توافره، وبعد حقنهما دون إجراء اختبار الحساسية، توفيتا.

حجز الصيدلانية وعاملين على ذمة التحقيقات

وقرر النائب العام حجز صيدلانية وحبس عامليْن لديها 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهام العاملين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الصيدلانية بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.

وتقرر التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، وجارٍ استكمال التحقيقات.