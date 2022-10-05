المنشد عمر هاني: اكتشفت موهبتي في المدرسة.. ووالدي سبب حبي للإذاعة

قال المنشد عمر هاني، إن اكتشافه وشقيقه التوأم قدرتهما على الابتهالات ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في المرحلة الابتدائية عن طريق أحد مدرسي المدرسة ويدعى «محمود الجارحي»: «كنا في المدرسة في أي مناسبة بيستعينوا بنا في الإذاعات المدرسية».

هاني: مدرس اللغة العربية رشحنا لفقرات الإنشاد الديني

وأضاف «هاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتان سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، المذاع على فضائية «DMC»، أن مدرس اللغة العربية هو المرشح الأول لهم للظهور في فقرات الإنشاد الديني، وكان ذلك في ميلاد النبي صلي الله عليه وسلم: «من ساعتها الناس عرفت أن صوتنا حلو».

واستطرد: «والدتي في المنزل بدأت تحفظ أخويا أبوبكر بعض الابتهالات الدينية، وأنا خدت خطوة الابتهالات مؤخرا عنه، ووالدي هو اللي حببنا في إذاعة القرآن الكريم، اللي كانت شغالة عندنا طول اليوم، ودايما بنستمع لكبار المذيعين في إذاعة القرآن الكريم».

مسابقة قارئ المليون مشاهدة

وأوضح المنشد الديني أبوبكر هاني، أنه قام بصحبة أخيه بتدشين صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات صغيرة: «الفيديوهات نالت إعجاب الناس في البلد في نطاق قريتنا، ودخلنا في مسابقة قارئ المليون مشاهدة، وكان مشارك فيها أكثر من 300 متسابق، وربنا كرمنا وحصلنا على المرتبة العاشرة فيها».