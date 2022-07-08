«8 الصبح» يحتفي بيوم وقفة عرفات بفقرة ابتهالات دينية «فيديو»

خصص برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc"، فقرة ابتهالات دينية احتفاءً بيوم وقفة عرفات، حيث حلّ المنشد الديني محمد البكري ضيفا على البرنامج، وقدم عددًا من الأنشودات الدينية، على رأسها «لبيك اللهم لبيك».

وتحتفل مصر والعالم الإسلامي بوقفة عيد الأضحى المبارك الموافق الثامن من يوليو، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى غدا السبت الموافق 9 يوليو 2022.

الرئيس يهنئ المصريين بالخارج

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر المسلمين بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الجمهورية: «الأخوة والأخوات، أبناء مصر المسلمين بالخارج، أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا مباركا، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات».

وأضاف الرئيس السيسي: «أتمنى لكم التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية المزيد من التنمية والتقدم والرخاء، وكل عام وأنتم بخير، عيد سعيد.. عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية».

تهنئة رئيس مجلس النواب ووزير الأوقاف

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء بعيد الأضحى المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يوفق الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يجعل هذا العيد عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك 1443هـ، وقال رئيس البرلمان «أعاده الله على مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».