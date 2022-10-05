القومي لحقوق الإنسان يجري زيارة ميدانية لمحافظتي سوهاج وأسيوط

قامت بعثة ميدانية من المجلس القومي لحقوق الإنسان ( لجنة الشكاوى ) بزيارة لمحافظتي سوهاج واسيوط ، حيث تراس البعثة الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى والرصد ، وشارك فيها مجموعه من باحثي وخبراء المجلس جاء ذلك في اطار خطة عمل المجلس لتطوير آليات منظومة الشكاوى.

وبحسب بيان عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وتأتي هذه الزيارات الميدانيه في إطار نشر الوعى والتعريف بدور المجلس وأهدافه فيما يتعلق بآليات تلقي ومعالجة الشكاوى والتعامل معها وطلبات والتماسات المواطنين وعدم التوقف عند تلقى تلك الشكاوى منهم بل امتد المسار الجديد الى جولات ميدانية للمؤسسات الخدمية بتلك المحافظات للوقوف على أوضاعها وآليات عملها في تقديم الخدمة للمواطن بتلك المحافظات والربط بينها وبين نماذج الشكاوى التي تتلقاها منظومة شكاوى المجلس.