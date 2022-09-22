مشيرة خطاب: الشباب الفئة الأكثر استفادة من تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشباب هم أكبر فئة استفادت بشكل واضح من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنهم الفئة القادرة على تغيير قناعة الرأي العام بحكم صغر سنهم، كما أن لديهم القدرة على الاستيعاب، مؤكدة أن إطلاق الاستراتيجية أعطى مصر فرصة للارتقاء بحياة الإنسان.

تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي

وأضافت «خطاب» خلال كلمتها في الحلقة النقاشية التي جاءت تحت عنوان «مكتسبات الشباب في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التي نظمها مجلس الشباب المصري، أن تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، من الإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان، والتي تم إعلانها بالتزامن مع إعلان الحوار الوطني، موضحة أنه جرى إطلاق الاستراتيجية على مدى خمس سنوات، إلى جانب برنامج ملتقى الشباب الذي يعقد باستمرار رغم جائحة كورونا، فاكتسب الشباب خبرات كبيرة، موضحة أن هذه الملتقيات تجذب الشباب من جميع أنحاء العالم فهي تجربة عظيمة على أرض الوطن، مشددة على نموذج محاكاة الدولة المصرية والشباب الذين أدوا الأدوار السياسية بنجاح والذي جاء بحضور الرئيس، فكل هذه المبادرات تصب في منطقة الشباب.

جلسة نقاشية في مجلس الشباب المصري

واستقبل مجلس الشباب المصري اليوم السفيرة مشيرة خطاب وعدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه، في جلسة نقاشية ضمن عدد من الجلسات التي ينظمها مجلس الشباب المصري مع مختلف الكيانات ومختلف الفئات والتي تهدف إلى التعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومكتسبات الشباب التي تحققت في ظل الاستراتيجية عقب مرور عام على انطلاقها.

واستهل الدكتور محمد ممدوح عضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان اللقاء بالحديث عن المجتمع المدني في مصر، كونه ذراعًا أساسيًا من أذرع الدولة ومكونًا رئيسًا من مكونات هيكل الدولة، ودار النقاش حول مكتسبات الشباب في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.